Galatasaray, mutlu sona yakın: William Carvalho!

Galatasaray, ön libero transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere...



Uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan, ardından Galatasaray'ın da devreye girdiği William Carvalho, Sarı-Kırmızılı kulübe çok yakın. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle İstanbul'da yapılan görüşmelerde mutabakat sağlandı.



SIRA REAL BETIS'TE



Galatasaray, oyuncunun bonservis sorununu da çözmek üzere harekete geçiyor. Futbol direktörü Cenk Ergün, bugün İspanya'ya giderek Real Betis yöneticileriyle masaya oturacağı öğrenildi.



İspanyol kulübü, Carvalho için 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etse de Cenk Ergün'ün bu rakamı daha aşağı çekmeye çalışacağı bildirildi.



SEZON BAŞI KAMPINA ALINMADI



Sambacı'nın Betis'in yeni sezon kampına alınmayarak, kadro dışı bırakılması da Galatasaray'ın avantajı olacak.



