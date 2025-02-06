Galatasaray, mutlu sona yakın: Eren Elmalı

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, mutlu sona yakın: Eren Elmalı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2025 16:16
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı. 

Milli futbolcu Eren Elmalı için Trabzonspor ile yeniden görüşmelere başlayan Galatasaray, transferde sona geldi. 

Taraflar, 5 milyon euro bonservis karşılığında büyük oranda anlaşma sağladı. 

PERFORMANSI

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti. 
*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery