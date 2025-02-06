Galatasaray, mutlu sona yakın: Eren Elmalı

Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Milli takım ile de 14 maça çıkan genç sol bekin piyasa değeri ise 4 milyon euro olarak gözüküyor.

Eren Elmalı bu sezon ise Trabzonspor formasıyla 22 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.