'Galatasaray, Mustafa Muhammed için anlaşmaya vardı!'

Galatasaray'da Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için flaş gelişme yaşandı.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray ile Bordeaux arasında Mustafa Muhammed'in transferi için anlaşmaya varıldı. Mısırlı forvet Fransa'ya sağlık kontrolü için yola çıktı.



Galatasaray Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek Mustafa Muhammed'in bonservisini alacak ve oyuncuyu daha yüksel rakama Bordeaux'a satmış olacak.



Sarı-kırmızılılar, Mustafa Muhammed'in yerine Halil Dervişoğlu'nu kadroya katmak için görüşmelere başladı.



Geçen sezon Kadıköy'de kazanılan Fenerbahçe maçında Galatasaray'ın tek golünü atan Mustafa Muhammed, sezonun ikinci yarısına damga vurmuştu.



Mustafa Muhammed, bu sezon aynı performansı gösteremedi. Mısırlı forvet bu sezon resmi maçlarda gol atamadı.



Mısırlı futbolcu, Galatasaray'da toplamda 26 maça çıktı ve 9 kez fileleri havalandırdı.



