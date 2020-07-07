Galatasaray, Muslera'yı arıyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Rizespor maçında ayağı kırılana dek Muslera'nın ligde kaleyi koruduğu 25 maçın 12'sinde rakiplerine gol izni vermemişti.
Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 5 maçta 10 gole engel olamadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında da kalesinde 3 gol gördü.
Muslera toplam 19 gol yerken, kaleyi devralan Okan Kocuk 5 maçta 10 gole engel olamadı.
Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında oynadığı Trabzonspor maçında da kalesinde 3 gol gördü.