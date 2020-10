Galatasaray, Muslera'yı arıyor: 22 puan uçtu

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında herkesi üzen bir sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı kalan Fernando Muslera'yı mumla arar hale geldi. Sarıkırmızılı takım 34 yaşındaki kalecinin yokluğunda galibiyet almakta oldukça güçlük çekiyor. 2019-2020 sezonunun 27. haftasında sakatlanan Uruguaylı eldiven, 12 lig maçında takımını yalnız bıraktı. Okan ve Fatih ile devam eden Galatasaray bu 12 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi.



TAM 22 PUAN KAYBETTİ



Geçtiğimiz sezon Muslera olmadan ligi tamamlayan sarı-kırmızılı takım, son 7 haftada 6 kez puan kaybı yaşadı. 3 kez yenilen, 3 kez de berabere kalan Cimbom, rakiplerini sadece bir kez yenebildi. Bu sezon ise ligde 5 maça çıkan Galatasaray, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı takım, Muslera'nın yokluğunda tam 22 puan kaybetti. Şimdi herkes Muslera'nın bir an önce takıma katılmasını bekliyor.



GERİ SAYIM BAŞLADI



Arkadaşları ile arasındaki açığı kapatmak için her gün ekstra idmanlar yapan Muslera şu an ülkesinde ve Kasım ayında Florya'ya gelmesi bekleniyor. Yavaş yavaş takımla çalışmalara başlayacak ve kendisini deneyecek olan 1 numaranın kısa süre içinde oynayacak duruma gelmesi bekleniyor.



YENİ SÖZLEŞME SEÇİM SONRASI



Mustafa Cengiz yönetiminin Muslera ile sözleşme yenilemeyi yeni yönetime bırakma kararı aldı. Cengiz yeni yıldan önce seçime gitmeyi düşünüyor. Olmazsa Mayıs ayında olağan genel kurul var.