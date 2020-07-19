Galatasaray, Muslera'sız kalesini gole kapatamadı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Muslera'sız kalesini gole kapatamadı
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19 Temmuz 2020 11:03
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, uzun bir aradan sonra galibiyet elde etti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken, Göztepe'nin golünü ise Stefano Napoleoni attı.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, ligin 26. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıktan sonra oynadığı 7 maçta da rakiplerinin gol bulmasını engelleyemedi.

Galatasaray, bu 7 maçta kalesinde 15 gol gördü.



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