Galatasaray, Muhammed için ödemeyi yaptı

Galatasaray, Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed için bonservis ödemesini yaptı.



TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, golcü futbolcunun 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonundaki maddeyi yerine getirdi ve Zamalek'e bu rakamı ödedi.



Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuyu 2021 ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmış, geçen sezon ise bonservisi ile renklerine bağlamıştı.



Mustafa Muhammed'in Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





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