Onyekuru ve Halil transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, diğer taraftan Mostafa Mohamed için yaptığı girişimlerde hedefine ulaşamadı.23 yaşındaki forvet için pazarlığa 6 milyon dolardan başlayan Mısır'ın Zamalek Kulübü, 5.5 milyon dolardan aşağıya inmeyince görüşmeler kesildi.Masadan kalkan Galatasaray cephesi listedeki diğer isimlere yöneldi. Sarı kırmızılılar Mohamed için Zamalek'e 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonu teklif etmişti.