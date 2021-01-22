Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinden vazgeçti

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Mostafa Mohamed transferi gündemden kalktı.

Haber; Hürriyet
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Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinden vazgeçti
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22 Ocak 2021 11:49
Onyekuru ve Halil transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, diğer taraftan Mostafa Mohamed için yaptığı girişimlerde hedefine ulaşamadı.

23 yaşındaki forvet için pazarlığa 6 milyon dolardan başlayan Mısır'ın Zamalek Kulübü, 5.5 milyon dolardan aşağıya inmeyince görüşmeler kesildi.

Masadan kalkan Galatasaray cephesi listedeki diğer isimlere yöneldi. Sarı kırmızılılar Mohamed için Zamalek'e 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonu teklif etmişti. 




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