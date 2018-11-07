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Galatasaray Moskova deplasmanında

Galatasaray, EuroCup'ın 6. haftasında deplasmanda Rus ekibi MBA Moskova ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
Galatasaray Moskova deplasmanında
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07 Kasım 2018 13:25
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında 8 Kasım Perşembe deplasmanda Rus ekibi MBA Moskova ile karşı karşıya gelecek.

Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Grupta oynadığı 2 müsabakanın birini kazanıp, birinde mağlup olan Galatasaray averajla 3. sırada yer alıyor. Yaptığı 2 karşılaşmayı kazanan Rus ekibi ise grupta lider durumda bulunuyor.

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