Galatasaray Moskova deplasmanında

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 6. hafta maçında 8 Kasım Perşembe deplasmanda Rus ekibi MBA Moskova ile karşı karşıya gelecek.
Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 2 müsabakanın birini kazanıp, birinde mağlup olan Galatasaray averajla 3. sırada yer alıyor. Yaptığı 2 karşılaşmayı kazanan Rus ekibi ise grupta lider durumda bulunuyor.
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Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 2 müsabakanın birini kazanıp, birinde mağlup olan Galatasaray averajla 3. sırada yer alıyor. Yaptığı 2 karşılaşmayı kazanan Rus ekibi ise grupta lider durumda bulunuyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın