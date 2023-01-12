Galatasaray, Morutan için indirim yaptı

Galatasaray'ın, Olimpiu Morutan'ın 5.5 milyon euro'luk bonservisi için Pisa'ya 500 bin euro'luk indirim yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Morutan için indirim yaptı
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12 Ocak 2023 00:12
Galatasaray, Pisa'da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan için İtalyan ekibine indirim yaptı.

Rumen basınında yer alan habere göre, Pisa, Morutan'ın bonservisini almak için şimdiden Galatasaray'la temaslara başladı.

İtalyan ekibinin, 5.5 milyon euro olan satın alma opsiyonunda indirim istediği, sarı-kırmızılıların da bu rakamda 500 bin euro'luk indirime gittiği aktarıldı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

23 yaşındaki futbolcunun menajeri Giovanni Becali, "Morutan için satın alma maddesinin aktifleşmesi 5.5 milyon euro. Pisa, bu rakamı ödeyemez. Galatasaray 500 bin euro indirim yaptı. 4'ü hemen, 1'i daha sonra olmak üzere 5 milyon euro istiyorlar" dedi.

Bu sezon Pisa forması altında 18 maça çıkan Morutan, 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray, genç oyuncuyu 2021 yazında 4.1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

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