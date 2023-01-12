Galatasaray, Morutan için indirim yaptı

Galatasaray, Pisa'da kiralık olarak forma giyen Olimpiu Morutan için İtalyan ekibine indirim yaptı.



Rumen basınında yer alan habere göre, Pisa, Morutan'ın bonservisini almak için şimdiden Galatasaray'la temaslara başladı.



İtalyan ekibinin, 5.5 milyon euro olan satın alma opsiyonunda indirim istediği, sarı-kırmızılıların da bu rakamda 500 bin euro'luk indirime gittiği aktarıldı.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



23 yaşındaki futbolcunun menajeri Giovanni Becali, "Morutan için satın alma maddesinin aktifleşmesi 5.5 milyon euro. Pisa, bu rakamı ödeyemez. Galatasaray 500 bin euro indirim yaptı. 4'ü hemen, 1'i daha sonra olmak üzere 5 milyon euro istiyorlar" dedi.



Bu sezon Pisa forması altında 18 maça çıkan Morutan, 4 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.



Galatasaray, genç oyuncuyu 2021 yazında 4.1 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.





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