Galatasaray, Morata için Milan'ın transferini bekliyor

Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi şu an için durmuş durumda. Milan, Morata'nın yerine bir transfer yapmadan oyuncusunu göndermek istemiyor.





Milan, Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz Feyenoord ile anlaşma sağlanmadı. Öte yandan Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi işleri daha çetrefilli hale getirdi.



NE OLMUŞTU?



Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon euro'dan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.



PERFORMANSI



Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.









