Galatasaray, Morata için Milan'ın transferini bekliyor

Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı. Milan, transfer yapmadan Morata'yı göndermek istemiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray, Morata için Milan'ın transferini bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ocak 2025 18:21
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

"MORATA TRANSFERİ ŞU AN İÇİN DURDU"

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi şu an için durmuş durumda. Milan, Morata'nın yerine bir transfer yapmadan oyuncusunu göndermek istemiyor.

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANMADI

Habere göre; Milan, Feyenoord'dan Santiago Gimenez'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor ancak henüz Feyenoord ile anlaşma sağlanmadı. Öte yandan Milan'ın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşmesi işleri daha çetrefilli hale getirdi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, oyuncu ve kulübü Milan ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağlamıştı. Galatasaray, Morata ile yıllık 6 milyon euro'dan anlaşmaya varırken, Milan ile 8 milyon euro zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama anlaşması sağlamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery