Galatasaray, Morata için geri sayıma geçti

Galatasaray, Alvaro Morata ve Milan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Morata için geri sayıma geçti
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01 Şubat 2025 10:01
Son güncelleme 01 Şubat 2025 10:04
Galatasaray'ın her konuda anlaşma sağladığı Alvaro Morata transferi için yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Milan il görüşmelerini sürdüren Galatasaray, İtalyan devi ile anlaşmaya vardı. Morata ile daha önceden anlaşmış olan sarı-kırmızılılar, transferin tamamlanması için bekleyişe geçti.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Habere göre; Galatasaray ile Milan, Morata transferi için kiralık anlaşmayı tamamladı. Anlaşmada 8 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alacak ve satın alma opsiyonunun aktive edilmesi durumunda 1 yıllık da sözleşme uzatma opsiyonu bulunacak.

İki kulüp arasındaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından 32 yaşındaki golcü sağlık kontrolleri ve imza için İstanbul'a gelecek.

PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



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