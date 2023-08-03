Galatasaray, Monaco'nun yıldızını listesine aldı!

Galatasaray, Monaco'nun yıldızı Youssouf Fofana'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Monaco'nun yıldızını listesine aldı!
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03 Ağustos 2023 16:37
Trenyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

BeIN Sports'un aktardığı bilgiye göre son şampiyon Galatasaray, Avrupa'da ve ligde iddialı bir kadro kurabilmek için gaza basarken gündemine Monaco'dan Youssouf Fofana'yı aldı.

Fransa Ligue 1 ekibinin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu listesine ekleyen Galatasaray'ın ilerleyen günlerde oyuncu ile teması sıkılaştırabilir.

Geçtiğimiz sezon Monaco'da 36 lig maçına çıkan 1.85 boyundaki Fofana takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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