Galatasaray, Monaco'dan erteleme istedi

Seçim tarihi ertelenen Galatasaray'da Henry Onyekuru'nun transferi de kilitlendi.



Sarı-kırmızılı kulübün, 11 Haziran'a kadar 4.35 milyon euro ödeyerek bonservisini alma hakkı bulunuyor. Ancak henüz seçim yapılamaması nedeniyle mevcut yönetimin, Monaco'dan haziran ayı sonuna kadar süre tanınmasını istediği ve yanıt beklendiği bildirildi.



Galatasaray'daki son döneminde 13 lig maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 5 gol atıp 2 asist yaptı. Sarı kırmızılılarda toplamda 70 karşılaşmaya çıkan Onyekuru'nun 22 golü ve 10 asisti bulunuyor



