Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında karşılaşacağı Molde maçını Szymon Marciniak yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu
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27 Ağustos 2023 13:43
Son güncelleme 27 Ağustos 2023 13:45
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ağustos Salı günü Norveç'in Molde ekibiyle sahasında yapacağı play-off turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Marciniak, son Dünya Kupası finalinde ve Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalmıştı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tomasz Musial yapacak.

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