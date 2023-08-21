Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Molde maçını İngiliz hakem İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Haber; AA
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Galatasaray - Molde maçının hakemi belli oldu!
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21 Ağustos 2023 16:39
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 23 Ağustos Çarşamba günü Norveç temsilcisi Molde ile deplasmanda yapacağı play-off turu ilk maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Molde Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ile Lee Betts üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

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