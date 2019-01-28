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Galatasaray Mitroglou için teklif yaptı

Galatasaray, Ze Luis için pazarlıklarını sürdürürken Kostas Mitroglou için de Marsilya'ya teklif yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Mitroglou için teklif yaptı
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28 Ocak 2019 23:15
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, forvet konusunda bir hamlede daha bulundu. Galatasaray, Ze Luis için pazarlıklarını sürdürürken, Mitroglou için de Marsilya'ya teklifte bulundu.

Galatasaray, Fransız temsilcisi Marsilya'ya Kostas Mitroglou'nun kiralanması için teklifte bulundu. Fransız kulübü teklife sıcak bakarken, Mitroglou'un 1,5 yıllık sözleşme istediği belirtildi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de transfer konusunda önemli bir açıklama yaparken, 'İnşallah forvet transferi yapacağız' ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımın transfer dönemi sona ermeden en az 1 forveti kadrosuna katması bekleniyor.



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