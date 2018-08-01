Galatasaray, Mirza Cihan transferini açıkladı

Yeni sezon öncesi yapılanmasını sürdüren Galatasaray, Gazişehir Gaziantep altyapısında yetişen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan'ı transfer etti.

01 Ağustos 2018 14:30
Galatasaray, Mirza Cihan transferini açıkladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Gazişehir Gaziantep'ten 17 yaşındaki Mirza Cihan'ı transfer etti.
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan sarı kırmızılı ekip genç futbolcu transferine yönelirken, son olarak Gazişehir Gaziantep'in yükselen yıldızını kadrosuna katmayı başardı.

2000 doğumlu Mirza Cihan ile 3 yıllık sözleşme imzalanırken transfer Galatasaray Futbol Akademisi'nin hesabından resmen açıklandı.

2016 yılından beri U19 ve U21 takımlarıyla birlikte forma giyen orta saha oyuncusu Mirza Cihan, geçtiğimiz sezon 1. Lig'de sadece 1 maçta forma giydi.

Kaynak: AMK

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