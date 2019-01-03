3. dönemde...

54 kez milli takımda oynadı

Galatasaray'da savunmanın yeni lideri bulundu. Bir süredir Inter'in Brezilyalı stoperi Miranda ile yakından ilgilenen Sarı-Kırmızılılar'ın, bu transferde sona yaklaştığı öğrenildi. İlk olarak oyuncuyu kiralamak için İtalyan kulübüyle temas kuran Galatasaray'ın, olumsuz yanıt alınca işi bonservisle birlikte çözmeyi hedeflediği öğrenildi. Kaleci antrenörü Taffarel'i devreye sokarak Miranda'yı ikna eden Sarı-Kırmızılılar, maksimum 1.5-2 milyon Euro'luk bir bonservis ödemesiyle Sambacı'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.Sezon başında da Miranda'ya olan ilgisini dilye getiren Fatih hoca, 34 yaşındaki stoperi savunmanın yeni lideri yapacak. Galatasaray'ın başına geçtiği 3. dönemde bu görevi Ujfalusi'ye veren ve beklentilerin üzerinde bir verim elde eden tecrübeli teknik adam, Miranda'nın da aynı etkiyi yaratacağını tahmin ediyor.Atletico Madrid formasıyla büyük başarılara imza atan, 54 kez Brezilya Milli Takımı için ter döken, bunun sonucunda Inter'e transfer olan Miranda, İtalya'da ise aradığını bulamadı. Özellikle ilk yarının son haftalarında kadroya bile alınmayan, sözleşmesi ise 2020 yılında sona erecek olan deneyimli savunmacı, Galatasaray'ın teklifini kabul ederek yeni bir maceraya açılmaya hazırlanıyor.