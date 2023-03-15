Galatasaray, Milot Rashica için harekete geçti

Galatasaray, Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini almak için harekete geçti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Milot Rashica için harekete geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2023 11:22
Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisini alabilmek için harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı kulübün bu sezonki en başarılı transferlerinden biri de Milot Rashica. Her iki kanatta da çok etkili olan ve süre aldığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için yönetim girişimlere başlamış durumda.

5 milyon Euro gözden çıkarıldı

Bonservisi İngiltere Chamhionship takımlarından Norwich'te bulunan Kosovalı futbolcu için 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.

Kalmak istiyor

Rashica da kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. "Galatasaray taraftarıyla aramızda özel bir bağ var" diyen Rashica, "Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk 11 başlayacak

Kasımpaşa maçında yeni transfer Zaniolo'ya yaptığı asistle galibiyette önemli rol üstlenen Rashica, cuma günkü Konya deplasmanında ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.

Okan Buruk'un yıldız futbolcuya sağ kanatta görev vereceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncunun bu sezon 19 resmi maçta 3 gol 4 de asisti bulunuyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Google'da şu an en çok arananlar

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery