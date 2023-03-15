Galatasaray, Milot Rashica için harekete geçti

Galatasaray, sezon başında Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milot Rashica'nın bonservisini alabilmek için harekete geçti.



Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılı kulübün bu sezonki en başarılı transferlerinden biri de Milot Rashica. Her iki kanatta da çok etkili olan ve süre aldığında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisini alabilmek için yönetim girişimlere başlamış durumda.



5 milyon Euro gözden çıkarıldı



Bonservisi İngiltere Chamhionship takımlarından Norwich'te bulunan Kosovalı futbolcu için 5 milyon Euro gözden çıkarılmış durumda.



Kalmak istiyor



Rashica da kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'da kalmayı çok istiyor. "Galatasaray taraftarıyla aramızda özel bir bağ var" diyen Rashica, "Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



İlk 11 başlayacak



Kasımpaşa maçında yeni transfer Zaniolo'ya yaptığı asistle galibiyette önemli rol üstlenen Rashica, cuma günkü Konya deplasmanında ilk 11'de oynamaya hazırlanıyor.



Okan Buruk'un yıldız futbolcuya sağ kanatta görev vereceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı oyuncunun bu sezon 19 resmi maçta 3 gol 4 de asisti bulunuyor.



