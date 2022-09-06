Galatasaray, Milan'dan cevap bekliyor

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da sol bek transferi için girişim hızlandı .Aslan, Milanlı oyuncu Fode Ballo-Toure'nin satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor.

, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Milan'dan cevap bekliyor
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06 Eylül 2022 09:20
Savunmanın sol tarafına da takviye yapmak isteyen Galatasaray, Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek konusundaki ısrarını sürdürüyor.

MİLAN'DAN CEVAP BEKLENİYOR

Hedefteki isimlerden biri olan Milan'dan Fode Ballo-Toure  için Cim Bom, Serie A şampiyonu ile masaya oturdu. Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor.

15 DK OYNADI

Toure, Milan'da bu sezon Serie A'nın ilk 5 haftasında sadece 1 maçta forma giydi, o karşılaşmada da 15 dakika süre aldı. 



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