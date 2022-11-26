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Galatasaray mesaiye başlıyor

Sarı-Kırmızılı futbolcular dün yavaş yavaş Florya Metin OktayTesisleri'nde toplanmaya başladı. Ancak kupa arasındaki ilk organize idman bugün yapılacak. Katar'daki oyuncular ve Milli futbolcular takıma daha sonra katılacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray mesaiye başlıyor
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26 Kasım 2022 10:12
Süper Lig 'deki son maçında zirve yolundaki rakiplerinden Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek gövde gösterisi yapan ve Dünya Kupası nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray 'da izinler bitti.

Sarı-Kırmızılı ekipte futbolcular dün itibarıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel olarak toplanmaya başladı. Daha önceden açıklanan programa göre ilk toplu antrenman ise bugün gerçekleşecek. Katar'daki Dünya Kupası'na giden isimlerle, son Milli Takım kamplarına katılan oyuncular, çalışmalara daha sonra katılacak.

7 Aralık'ta Antalya'ya

12 günlük izin sonrası Florya'da çalışmaya başlayacak olan Sarı-Kırmızılılar, 3 Aralık'ta Rayo Vallecano, 6 Aralık'ta da Villarreal ile Nef Stadyumu'nda hazırlık maçları oynayacak. Kafile 7 Aralık'ta ise Antalya'ya geçerek Belek'te kampa girecek. 17 Aralık'a kadar sürecek olan Antalya kampında da 2 hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Takım, son özel maçın ardından ligdeki İstanbulspor karşılaşması için Florya'ya dönecek.

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