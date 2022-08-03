Galatasaray Mertens'e teklifini yaptı

JUVENTUS DA DEVREDE

Alvaro Morata transferinin zora girmesi ile birlikte

Juventus'un yanısıra Marsilya ve Ajax'ın da

Dries

Mertens için devrede olduğu belirtildi.





Transfer çalışmalarında adeta gaza basan Galatasaray, bu kez gündeminealdı. Transfer görüşmelerinin başlamasıyla Mertens'in istediği ücret de netlik kazandı.İtalya Ligi takımlarından Napoli ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcü futbolcunun adı kısa bir süre önce Trabzonspor ile anıldı. Abdullah Avcı, Mertens'in maaşını ödeyemeyeceklerini açıklarken, Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı.Haris Seferovic'in ardından hücum bölgesine bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, bonservisi elinde olan Dries Mertens ile görüşmelere başladı. Yapılan görüşmelerin ardından ise Mertens'in yıllık 5 milyon euro garanti ücret istediği belirtildi. Galatasaray'ın ise Mertens'e yıllık 3,5 milyon euro garanti para teklif ettiği öğrenildi. Aradaki farka rağmen tarafların görüşmeyi sürdürdüğü biliniyor.Napoli kariyerinde 190 maç santrfor, 188 maç sol kanat oynayan Dries Mertens, Marek Hamsik'i geçerek Napoli tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.Öte yandan2013 yılında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSV Eindhoven'den Napoli'ye transfer olan Dries Mertens, İtalya Ligi'nde 295 maçta 113 gol ve 66 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nda 105 maça çıkan Mertens, 21 asistlik performans sergiledi.