Galatasaray, Mert Hakan için imza parasını yatırdı

Galatasaray aylar önce prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş transferinde mutlu sona ulaştı...



Sarı-kırmızılı kulüp 4 yıllık ön protokol imzalattığı 25 yaşındaki orta sahanın hesabına, 15 Haziran tarihine kadar ödemesi gereken 500 bin Euro imza parasını yatırdı.



Böylece haftalardır yıldız oyuncunun peşinden koşan Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirme ihtimali kalmadı. Galatasaray bir anlamda Vedat Muriqi'nin rövanşını Mert Hakan'la almış oldu.



SIRADA EMRE KILINÇ VAR



Bu sezonu Sivasspor'da tamamlayacak Mert Hakan'ın takımından ayrılacağını hocası Rıza Çalımbay da açıklamıştı.



Sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalacak olan tecrübeli orta saha için Galatasaray bonservis ücreti ödemeyecek.



Sarı-kırmızılılar, 4 yıllığına el sıkıştığı Mert Hakan'a 500 bin Euro imza parasının yanında sezon başına yaklaşık 1 milyon 250 bin Euro verecek.



Liglerin tamamlanması ile bir diğer Sivassporlu Emre Kılınç da bonservissiz olarak Florya'nın yolunu tutacak.



2017- 2018 sezonunda Menemen Belediye Spor'dan Sivasspor'a transfer olan Mert Hakan, Yiğidolar'la 65 resmi karşılaşmaya çıktı. 13 gol atıp, 6 asist yaptı.



