Galatasaray, Mersin'i farklı geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 73-52 mağlup etti.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre
Galatasaray: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 14, Whitcomb 19, Russell 4, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Holingsvorth 14, Misra Albayrak
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 12, Fatmanur Karakaş 9, Gökşen Fitik 2, İlayda Güner 6, Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 12, Yeliz Doğan
1. Periyot: 18-14
Devre: 39-30
3. Periyot: 53-38
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre
Galatasaray: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 14, Whitcomb 19, Russell 4, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Holingsvorth 14, Misra Albayrak
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 12, Fatmanur Karakaş 9, Gökşen Fitik 2, İlayda Güner 6, Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 12, Yeliz Doğan
1. Periyot: 18-14
Devre: 39-30
3. Periyot: 53-38