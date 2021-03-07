Galatasaray, Mersin'i farklı geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Galatasaray'ı konuk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Mersin'i farklı geçti
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07 Mart 2021 16:51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası Galatasaray, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 73-52 mağlup etti.
Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Polat Parlak, Yiğit Gönültaş, Münevver Özemre

Galatasaray: Asena Yalçın 5, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 14, Whitcomb 19, Russell 4, Sude Yılmaz 5, Pelin Derya Bilgiç 7, Holingsvorth 14,  Misra Albayrak

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Feride Şevval Akalan 12, Fatmanur Karakaş 9, Gökşen Fitik 2, İlayda Güner 6, Anigwe 11, Manolya Kurtulmuş 12, Yeliz Doğan

1. Periyot: 18-14

Devre: 39-30

3. Periyot: 53-38



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