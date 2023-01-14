Galatasaray, menajerini İstanbul'a çağırdı

Galatasaray, sözleşmesini fesh etmek için Hollandalı oyuncusu Patrick Van Aanholt'un menajerini İstanbul'a çağırdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, menajerini İstanbul'a çağırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2023 13:27
Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor.

1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.

32 yaşındaki Hollandalı oyuncu 2021 yazında bedelsiz olarak Crystal Palace'tan Galatasaray'a transfer olmuştu. Van Aanholt, bu sezon oynadığı 10'u lig 3'ü kupa maçında toplam 2 asist yaptı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ