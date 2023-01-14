Galatasaray, menajerini İstanbul'a çağırdı

Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile anlaşan Galatasaray, yabancı kontenjanını boşaltmak için sol beki Patrick van Aanholt'u gönderiyor.1.5 yıl daha sözleşmesi olan Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a çağırıldı. Sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.32 yaşındaki Hollandalı oyuncu 2021 yazında bedelsiz olarak Crystal Palace'tan Galatasaray'a transfer olmuştu. Van Aanholt, bu sezon oynadığı 10'u lig 3'ü kupa maçında toplam 2 asist yaptı.