18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
2-1
18 Kasım
Brezilya-Tunus
0-06'

Galatasaray MCT Technic, ilk kaybını yaşadı!

Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibine 80-79 mağlup oldu.

calendar 18 Kasım 2025 21:43 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 22:14
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray MCT Technic, ilk kaybını yaşadı!
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırladı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar, 80-79'luk skorla mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte de takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyodu 61-57 önde bitiren Galatasaray, son çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamadı. Pallacanestro Trieste, bitime 6 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmayı 80-79 kazandı.

Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum, 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. İtalya temsilcisinde ise Mady Sissoko 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.



Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, gruptaki 6. ve son maçını 17 Aralık'ta Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımıyla deplasmanda yapacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
