Galatasaray MCT Technic, ilk kaybını yaşadı!

MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırladı.



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar, 80-79'luk skorla mağlup oldu.



Bu sonucun ardından Galatasaray MCT Technic, ilk mağlubiyetini yaşadı.



Galatasaray

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 18-18 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte de takımlar birbirine üstünlük kuramadı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.



Üçüncü periyodu 61-57 önde bitiren Galatasaray, son çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamadı. Pallacanestro Trieste, bitime 6 saniye kala kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmayı 80-79 kazandı.



Sarı-kırmızılı takımda Errick McCollum, 26 sayıyla mücadelenin en skorer oyuncusu olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi. İtalya temsilcisinde ise Mady Sissoko 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, gruptaki 6. ve son maçını 17 Aralık'ta Bosna Hersek'in Igokea m:tel takımıyla deplasmanda yapacak.