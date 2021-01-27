Galatasaray, Mbaye Diagne için WBA ile anlaştı!

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte West Bromwich Albion'a kiralanması için anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Mbaye Diagne için WBA ile anlaştı!
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27 Ocak 2021 12:47
Galatasaray'ın Mbaye Diagne'nin kiralanması için West Bromwich Albion ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

West Bromwich Albion'ın bulunduğu West Midlands bölgesinde yayın yapan Express & Star gazetesinin haberine göre; Galatasaray, West Bromwich Albion'dan gelen kiralama teklifini kabul etti. Sky Sports'un haberine göre de anlaşma tamamlandı. West Bromwich Albion, Mbaye Diagne'yi mümkün olan en kısa sürede İngiltere'ye getirmek için harekete geçtiği de belirtildi.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Son görüşmelerde West Bromwich sadece kiralama formülü üzerinde dururken, Galatasaray ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonunun konmasını istedi. Sky'a göre Diagne'nin sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu da yer aldı.

West Bromwich ile Galatasaray arasındaki Diagne görüşmeleri 15 Ocak'ta başlamıştı.

13 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 gol attı.





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