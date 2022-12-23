Galatasaray, Mauro Icardi için bastırıyor!

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almak adına Paris Saint Germain ile görüşmelerini sürdürüyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Mauro Icardi için bastırıyor!
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23 Aralık 2022 08:50
Forvet arayışlarına karşın, Galatasaray cephesinde Mauro Icardi gözden çıkarılmış değil.

Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'ye bonservis için yaptığı başvuru, astronomik bir taleple geri dönerken, yeniden kiralama teklifi de şimdilik kabul görmedi.

KALMAK İSTİYOR

Ancak Arjantinli yıldızın Sarı-Kırmızılı kulüpte kalma isteği, iştah kabartıyor. Başkan Dursun Özbek de yaptığı son açıklamada, Icardi'nin bonservisini almak istediklerini, ancak henüz şartların oluşmadığını belirtmişti.

ŞARTLARI ZORLAYACAK

Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki santrfor konusunda şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.

Bu arada sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Icardi'nin, en geç 2 hafta içerisinde takıma döndürülmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. 

 
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