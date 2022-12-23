Galatasaray, Mauro Icardi için bastırıyor!

Forvet arayışlarına karşın, Galatasaray cephesinde Mauro Icardi gözden çıkarılmış değil.Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'ye bonservis için yaptığı başvuru, astronomik bir taleple geri dönerken, yeniden kiralama teklifi de şimdilik kabul görmedi.Ancak Arjantinli yıldızın Sarı-Kırmızılı kulüpte kalma isteği, iştah kabartıyor. Başkan Dursun Özbek de yaptığı son açıklamada, Icardi'nin bonservisini almak istediklerini, ancak henüz şartların oluşmadığını belirtmişti.Galatasaray Yönetimi, 29 yaşındaki santrfor konusunda şartları sonuna kadar zorlamaya hazırlanıyor.Bu arada sakatlık sonrasında rehabilitasyon süreci devam eden Icardi'nin, en geç 2 hafta içerisinde takıma döndürülmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda.