Galatasaray, Mathias Ross için çözüm arıyor!

Galatasaray'ın Ofspor maçında ciddi bir bağ sakatlığı yaşayan ve tedavisine başlanan Mathias Ross'un en az 3 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor.



Sarı-Kırmızılılar, takıma döndükten sonraki performansı kestirilemeyen 21 yaşındaki savunmacının kontratını sezon sonuna kadar dondurup, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açmanın hesapları içinde.



Emin Bayram ve Metehan Baltacı ise yedek stoperler olarak devam edecek.





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