Galatasaray, Mathias Ross için çözüm arıyor!

Galatasaray'ın Ofspor maçında sakatlanan Mathias Ross'un sözleşmesini dondurabileceği belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Mathias Ross için çözüm arıyor!
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11 Kasım 2022 13:50
Galatasaray'ın Ofspor maçında ciddi bir bağ sakatlığı yaşayan ve tedavisine başlanan Mathias Ross'un en az 3 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar, takıma döndükten sonraki performansı kestirilemeyen 21 yaşındaki savunmacının kontratını sezon sonuna kadar dondurup, yabancı kontenjanında 1 kişilik yer açmanın hesapları içinde.

Emin Bayram ve Metehan Baltacı ise yedek stoperler olarak devam edecek.

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