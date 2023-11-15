Hoffenheim'dan ayrılabileceği konuşulan Wout Weghorst, Galatasaray'ın radarına takılmış durumda. Galatasaray; bonservisi Burnley'de bulunan ve Hoffenheim'da kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcuyu satın almak istiyor.
Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Galatasaray'a son derece sıcak bakıyor.
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Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Galatasaray'a son derece sıcak bakıyor.
GALATASARAY - WOUT WEGHORST HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ
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