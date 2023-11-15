Galatasaray masaya oturuyor: Weghorst

Galatasaray, geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Wout Weghorst'u gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray masaya oturuyor: Weghorst
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15 Kasım 2023 08:50
Hoffenheim'dan ayrılabileceği konuşulan Wout Weghorst, Galatasaray'ın radarına takılmış durumda. Galatasaray; bonservisi Burnley'de bulunan ve Hoffenheim'da kiralık oynayan 31 yaşındaki futbolcuyu satın almak istiyor.

Sürekli başka takımlara kiralanma sarmalından kurtulmak istediği belirtilen Weghorst, Galatasaray'a son derece sıcak bakıyor.

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