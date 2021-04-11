Galatasaray, Mart ve Nisan'da kayboldu

Süper Lig'de son 6 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan ve sadece 5 puan toplayan G.Saray, şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. Ligin bu alanda en kötüleri arasına girdi.Cimbom, 1 Mart itibarıyla kazanmakta zorluk çekerken, bu süreçte gösterdiği performans ile sadece Yeni Malatyaspor, Erzurum ve Hatay'ın önüne geçebildi. Aslan'ın aksine aynı dönemin en iyi ekibi ise 6 maçta 13 puan toplayan lider Beşiktaş oldu.Galatasaray'ın bu sezon kırmızı kartlarla başı belada! Dün de Donk, takımını 10 kişi bırakırken, sarı-kırmızılı takımın 8. kez oyuncusu ihraç edildi ve Cimbom ligde en çok kırmızı kart gören 3. takım oldu. Hatayspor (10) ve Antalyaspor (9) ilk iki sırayı paylaşıyor.