Galatasaray - Marsilya maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray'ın 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı Marsilya maçını yönetecek hakem açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray - Marsilya maçının hakemi belli oldu
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23 Kasım 2021 14:00
Futbolda UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray'ın 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı Marsilya maçını yönetecek hakem belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla Nef Stadı'nda saat 20.45'te yapacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.


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