Galatasaray, Marko Sedlacek'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat smaçör Marko Sedlacek'i kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Marko Sedlacek'i transfer etti
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12 Mayıs 2021 16:51
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hırvat smaçör Marko Sedlacek'i kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İtalya'nın Vero Volley Monza takımında forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Marko Sedlacek, kariyerinde Mladost Zagreb, Rennes ve Piacenza formalarını da giydi.


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