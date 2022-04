Galatasaray Marcao'nun alternatifini belirledi

Galatasaray 'da Marcao out, Alexis Perez in! Bu sezon futbolda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı kulüp, her ne kadar seçim atmosferine girmiş olsa da bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Başta Roma olmak üzere birçok Avrupa devinin radarında olan Marcao'nun yerine gelecek isim ise şimdiden belirlendi: Alexis Perez.



Yönetim değişse de...



Marcao'dan iyi bir bonservis elde etmek isteyen Aslan, Brezilyalının yerini Giresunspor'un başarılı stoperi Perez ile dolduracak. 30 Nisan'da görevi bırakacak olan yönetimin, yeni gelen yönetime Alexis Perez ismini rapor edeceği öğrenildi.



İkisi de sol ayaklı



Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de Alexis Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da çok zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.



Giresunspor'un vazgeçilmezi oldu



Bu sezon Karadeniz ekibiyle 32 maça çıkan Perez'in Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro. Galatasaray'da kaptanlığa kadar yükselen Marcao için biçilen değer ise 14 milyon euro.





