Galatasaray, Marcao kararını açıkladı

Galatasaray, Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Brezilyalı oyuncu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.



Galatasaray'ın açıklamasında, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



MARCAO ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Marcao, "Futbolun mahremiyeti içinde pek çok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı, haklı olduğumu düşündüğüm bir durumda o anki öfkeme yenik düştüm. İyi örnek olamadım. Bu nedenle öncelikle Kerem'in anne ve babasından onların ellerini öperek 'af' diliyorum. Ondan sonra kardeşim Kerem'den dünkü davranışımdan ötürü çok çok özür diliyorum." açıklamasını yapmıştı.



Yaşanan olayın ardından PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı oyuncu 8 karşılaşmadan men ve 21 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.

