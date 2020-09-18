Galatasaray, Marcao için çok net: 20 milyon euro!

Galatasaray, transfer döneminin bitmeden takıma yapmak istediği takviyeler için uğraşırken, bir yandan da yıldız isimlere gelen tekliflerle ilgileniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Marcao için çok net: 20 milyon euro!
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18 Eylül 2020 10:23
İlgilendiği oyuncularla temaslarını sıklaştıran Galatasaray, takımdan bazı isimlerle de yollarını ayırabilir.

Sarı-kırmızılı takımın formda isimlerinden Brezilyalı stoper Marcao'ya ise teklifler gelmeye başladı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sonrası transferin gözdesi haline gelen Marcao için Galatasaray tok satıcıyı oynuyor.

BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Sarı-kırmızılı yönetimin başta Roma olmak üzere birçok takımın listesindeki Brezilyalı stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlediği ortaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim de Marcao'nun bu sezon mutlaka takımda olmasını istiyor.



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