Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 15:41 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 15:41

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman 2023 | GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda geriden gelerek 3-2'lik skorla kazandığı Manchester United müsabakasının ardından, şimdi tüm gözler rövanş karşılaşmasında olacak. Peki, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman 2023 | GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı ve grupta Bayern Münih'in ardından ikinci sırada kendine yer buldu. İşte, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı tarihi...
 GALATASARAY MANCHESTER UNITED RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Müsabakanın TSİ 19:45'te başlaması bekleniyor. Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

GRUP MAÇLARINDA 12 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.

KAYBETMEME SERİSİ SÜRÜYOR


Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.

Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi.

Cimbom, geride kalan müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GALATASARAY MANU MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - FC Bayern München

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Baba Çebi devreye girdi! Beşiktaş Beşiktaş'ta Baba Çebi devreye girdi!
Galatasaray'da dev operasyon: Luis Suarez Galatasaray Galatasaray'da dev operasyon: Luis Suarez
Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik
İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: 'Amiral gemisi' Galatasaray İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: "Amiral gemisi"
Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber Galatasaray Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber
Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11 Milli Takım Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11
Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü! Dünya Futbolu Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!
Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası! Dünya Futbolu Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası!
Colin Kazım'dan Pirlo itirafı Fatih Karagümrük Colin Kazım'dan Pirlo itirafı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın
2
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa için açıklama!
3
Alan Brazil: ''Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar''
4
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu
5
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş Stadı sözleri
6
Romelu Lukaku: ''Bir sürü saçmalık atlattım, patlamak üzereydim''
7
Colin Kazım'dan Pirlo itirafı

SON HABERLER

yukarı ok