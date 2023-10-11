Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman 2023 | GS- ManU Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 4'e çıkardı ve grupta Bayern Münih'in ardından ikinci sırada kendine yer buldu. İşte, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı tarihi...Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.Müsabakanın TSİ 19:45'te başlaması bekleniyor. Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı, İstanbul'da 3-1'lik skorla yenerek elde etti.Sarı-kırmızılılar, 18 Eylül 2018 tarihinde oynanan bu müsabakadan sonra 12 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 4 beraberlik almıştı. Aslan, Manchester galibiyetiyle bu kötü serisini de sona erdirdi.Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı.Aslan, bu müsabakanın ardından Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 20 maçta yenilmedi.Cimbom, geride kalan müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.Galatasaray'ın fikstürü şöyle:Galatasaray - FC Bayern MünchenFC Bayern München - GalatasarayGalatasaray - Manchester UnitedF.C. Copenhagen - Galatasaray