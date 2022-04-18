Galatasaray Malatyaspor maçı İZLE, CANLI GS Malatyaspor maçı burada

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı hakemi



Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.





Muhtemel 11'ler



Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Barış Alper (Emre Kılınç), Kerem, Cicaldau, Gomis







Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Kenan, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Jospin, Donsah, Dicko, Mustafa, Tetteh



Sahasındaki son 3 maçı kazandı



Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.



Sofiane Feghouli oynayamayacak



Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.



10. randevu



Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.



Galatasaray son 6 maçta yenilmedi



Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.



İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.



Nef Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Karşılaşma beIN SPORT'tan naklen yayınlanacak.: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Barış Alper (Emre Kılınç), Kerem, Cicaldau, Gomis: Abdulsamed, Kenan, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Jospin, Donsah, Dicko, Mustafa, TettehGalatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 3 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.Galatasaray'da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç da kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Altay maçında görev alamayacak.Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 10. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 41 puan topladı.

Ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise sezonun geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet sonucunda 20 puan elde etti.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.