Galatasaray Malatyaspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Mücadelede Mete Kalkavan, VAR hakemi olarak görev yapacak.



Galatasaray ile Malatyaspor arasında oynanan son 7 Süper Lig maçında Galatasaray 4, Yeni Malatyaspor 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da ağırladığı Malatya temsilcisini 3 maçta da yenerken rakibinden gol yemedi



📉📍En farklı skor 3-0https://t.co/JmXwjdkrUN



— Sporx (@sporx) May 15, 2021

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Falcao şu ana kadar 9 gol kaydetti. Sarı-kırmızı formayla hiçbir oyuncunun 10+ gole ulaşamadığı son sezon 2010/11 (Milan Baros; 9). 🔴 pic.twitter.com/bmIguAjUyh



— Sporx (@sporx) May 15, 2021

Süper Lig'in 42. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray'da Malatyaspor maçı öncesinde şampiyonluk primi konusunda kesenin ağzı açıldı. Başkan Mustafa Cengiz, beklenen prim müjdesini 2. Başkan Abdurrahim Albayrak vasıtasıyla Florya'ya gönderdi. Mevcut şampiyonluk ve galibiyet primine ek olarak, takımın mutlu sona ulaşması halinde oyunculara ekstra toplam 1 milyon Euro (yaklaşık 10.2 milyon TL) daha dağıtılacağı açıklandı. Haber Florya'ya ulaşır ulaşmaz, oyuncular arasında büyük sevinç ve heyecan yaşandı.Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Babel, Kerem (Arda), MuhammedErtaç, Issam Chebake, Hadebe, Wallace, Karim Hafez, Mallan, Zeki, Mustafa, Fofana, Adem, TettehGalatasaray ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 8. kez birbirine rakip olacak. İki ekip arasında daha önce yapılan 7 lig maçında sarı-kırmızılılar 4, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 9 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi. İki takım, bu sezonun ilk yarısında Malatya'da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı. Ayrıca iki ekip, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltılarda 7-6 üstünlük kuran Galatasaray, tur atladı.Galatasaray'da Malatyaspor maçı öncesinde lider durumda bulunan Beşiktaş için bir karar çıktı. Başkan Mustafa Cengiz, özellikle Beşiktaş cephesinden gelen sözlü ithamlara karşı kesinlikle cevap verilmemesini istedi. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Mustafa Cengiz'in kurmaylarını, "Takımın motivasyonunu bozacak hiçbir harekete izin vermemeliyiz. Şu iş bitene kadar sükunetimizi koruyalım" diye uyardığı öğrenildi.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor. Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyorŞampiyonluk için Yeni Malatyaspor karşısında galibiyetin yanı sıra bol gole de ihtiyacı bulunan Galatasaray'da Mustafa Muhammed istim üzerinde. Şu ana kadar 8 kez ağları sarsan ve kendisine 10 gol hedefi koyan Mısırlı yıldız, bugünkü kritik mücadelede Galatasaray'ın ileri uçtaki en büyük kozu olacak. Denizli deplasmanında biri penaltıdan iki kez ağları sarsarak 3 maçlık sessizliğini bozan Muhammed, hafta içi yapılan idmanlarda da oldukça formdaydı. Teknik heyet, oyunun rakip yarı sahada geçeceğini düşünerek dar alan üzerine taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 23 yaşındaki santrfor, attığı gollerle kendini göstererek formayı kaptı. Bu yüzden sakatlığı devam eden Radamel Falcao için şartların zorlanmaması kararı verildi. İstanbul'da doğum yapmak isteyen eşini 2 hafta önce Türkiye'ye getiren Mustafa Muhammed, psikolojik açıdan da çok iyi durumda. Mustafa Muhammed, 10 gol hedefini gerçekleştirirse bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda en çok gol atan Galatasaraylı futbolcu olacak.Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu. Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor. Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.Galatasaray'da nefesler tutuldu ve Malatya maçı beklenmeye başlandı. Oyuncularını 2 gündür kampa alan Fatih Terim, kritik 90 dakika ile alakalı konuşma yapıp isteklerini de sıraladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; Tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'ın maçını düşünmeden sahaya odaklanın. Malatya son derece ciddi rakip. Gollerimizi atıp galibiyete odaklanmalıyız. Önemli olan rakiplerin değil, bizim ne yapacağımız! Tek maç ve en büyük final! Ve unutmayın; finallerin takımı da G.Saray! Biz sahaya çıkıp kazanalım. Siz sadece bunu düşünün ve buna odaklanın" dedi. Terim yine beklerde Saracchi ile Yedlin'i görevlendirirken, hücum yönü de güçlü iki futbolcusundan kanat bindirmelerine imza atmalarına istedi. Sarı kırmızılı hoca, G.Saray'ın ilk dakikadan baskı kurup golü bulmasını hedeflerken Babel, Emre Akbaba, Muhamed, Gedson ve Taylan'ın da ceza sahası çevresi ve uzaktan şutlarla rakip kalede gol aramalarını istedi. Milliyet'in haberine göre ise; Galatasaray sezonun kendi sahasında finaline çıkarken teknik kadronun işi hiç kolay olmadı. Bir tarafta Yukatel Denizlispor maçından sonra ikizleri dünyaya gelen Emre Akbaba, diğer tarafta annesini kaybeden Linnes, yine geçtiğimiz haftalarda annesini kaybeden ve bu şoku atlatmaya çalışan Onyekuru gibi duygu yoğunluğu olan isimlerin bulunması işleri zorlaştırdı. Teknik Direktör Fatih Terim ise bunun önlemi için erken davrandı, iki gün önceden takımı kampa alarak hem stres ve baskıdan uzaklaştırdı, hem de konsantrasyonu üst seviyeye çıkardı. Sarı-kırmızılılar iki günlük kampta 4-1 kazanılan Yukatel Denizlispor maçının da tekrarını izledi. Tecrübeli teknik adamın ayrıca, futbolcularına erken golün önemini anlattığı öğrenildi. İkinci yarıdaki bocalamanın ve yapılan basit bir hatanın nelere malolduğunu ifade etti. Takımından ilk dakikadan itibaren rakip kalede baskı kurmalarını isteyen Fatih Terim'in Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında alacağı skordan çok kendi maçlarının önemini dile getirdi. Şampiyonluk mücadelesini bu noktaya getirerek önemli bir iş çıkardıklarını anlatan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, sonuç ne olursa olsun futbolcularına kendileriyle gurur duyduğunu belirtti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularını bugünkü zorlu mücadele öncesi uyarırken "rakibe saygı" dedi. İddiası bulunmamasına karşın Yeni Malatyaspor'un prestij mücadelesi vereceğini futbolcularıyla paylaşan tecrübeli çalıştırıcının, "Rakibe saha içinde saygı duyun. Sonuçta onlar da, Göztepe de onur mücadelesi verecekler" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Terim, bu nedenle saha içinde gerginlikten uzak duran ve ilk dakikadan itibaren sadece atacağı gollere odaklanan bir takım istedi.Galatasaray'da Falcao'nun durumu belirsiz. Son idmanda sakatlık geçiren Onyekuru'nun ise karşılaştırmaya yetiştirilmesi ihtimali zor görünüyor. Yeni Malatyaspor'da eksik oyuncu bulunmuyor.Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 4 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 4 maçın 3'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 6 gol atarken rakibine sadece 1 gol izni verdi.Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Yeni Malatyaspor'u 3 kez konuk etti. Malatya temsilcisine karşı sahasındaki 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri toplamda 6 kez havalandırırken kalesinde hiç gol görmedi.Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde milli takımın EURO 2020 kadrosuna davet alan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu. Halil Dervişoğlu heyecanlı olduğunu söylerken, "A Milli Takım'a seçildiğim için tabii ki mutluyum, Kerem ile seçildiğim için daha çok mutlu oldum. Yarın için heyecan var tabii. Ama takım tamamen konsantre oldu. Yarın elimizden geleni yapacağız. Hayırlısı neyse o olsun." ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu da milli takım sevincini paylaşırken, "Bu sene benim için çok güzel geçiyor, gururlu bir sene geçiriyorum. Geçen seneden buraya büyük sıçrayış oldu. Ailemi de gururlandırdığım için ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah ailemi, takımımı, ülkemi iyi temsil ederim." dedi. Malatyaspor maçı sonrasında şampiyonluğu kazanmayı hayal ettiklerini de söyleyen genç oyuncu, "Hocamız bizimle konuştu, maça motive etti. Yarın elimizden geleni yapacağız, kazanacağız, ondan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz." diye konuştu.İki takım arasındaki kısa süreli rekabette en farklı galibiyeti 3-0'lık skorla Galatasaray aldı. Süper Lig'de son haftaya şampiyonluk ümitleriyle giren sarı-kırmızılı ekip, puanlar ve ikili averajın eşitlendiği lider Beşiktaş'ın 2 averaj gerisinde bulunuyor. Beşiktaş'ın Göztepe deplasmanında kazanması halinde şampiyonluk için Galatasaray'ın genel averajda siyah-beyazlıları geçmesi gerekiyor. Galatasaray ile Yeni Malatyaspor arasındaki 7 maçlık Süper Lig rekabetinde şimdiye kadar 3 golden fazla atılmadı. Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisini 1 kez 3-0, 1 kez de 2-0'lık skorla mağlup etti. Galatasaray, diğer 5 lig karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'a 1'den fazla gol atamadı.Yeni Malatya maçının provaları tamamlandı, takım Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Bu sezon ilk kez İstanbul'da kamp yapan Sarı-Kırmızılılar, stresten uzak ve oldukça keyifli bir görüntü ortaya koydu. Özellikle bir önceki antrenmanın medyaya açık bölümünde hem Fatih Terim'in hem de futbolcuların sık sık şakalaşmaları dikkat çekti. Oyuncuların kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde de şampiyonluğu kazanacakları konusunda hiçbir endişe duymadıkları belirtiliyor. Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup etmesi durumunda elde edeceği skor farkının üzerine +3 averaj koyması gereken Galatasaray'da, tüm planlar farklı galibiyet üzerine kurulu. Terim ilk yarı ve ikinci yarı için ayrı ayrı hücum şablonları hazırladı. Dakika ve skora göre oyuncu değişiklikleri bile belirlenmiş durumda. Takım öne geçse de gol arayışından vazgeçilmeyecek.