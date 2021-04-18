Galatasaray, makus talihini de yendi

Zirve ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren Galatasaray, şampiyonluk yarışına da yeniden adını yazdırdı

Haber; Sabah
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Galatasaray, makus talihini de yendi
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18 Nisan 2021 13:00
Galatasaray dün gece Göztepe deplasmanında şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelirken makus talihini de yendi.

Ligde en son geriye düşüp çevirdiği maçta 23 Şubat 2020'de ezeli rakibi F.Bahçe'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından ilk golü yedikleri 9 maçın 7'sini kaybederken, sadece 2 beraberlik alabilmişlerdi. Ve G.Saray tam 420 gün sonra 1-0 geriye düştüğü bir maçı çevirip, 3 puan almayı başardı.

KAZANMAYI HATIRLADI

Ligin 27'nci haftasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve bu seride 5 puan toplayabilen Galatasaray dün gece Göztepe karşısında bu seriye de son verdi ve önemli eksiklerine rağmen kazanmayı başardı.



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