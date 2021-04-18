Galatasaray, makus talihini de yendi

Galatasaray dün gece Göztepe deplasmanında şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelirken makus talihini de yendi.



Ligde en son geriye düşüp çevirdiği maçta 23 Şubat 2020'de ezeli rakibi F.Bahçe'yi 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, bu galibiyetin ardından ilk golü yedikleri 9 maçın 7'sini kaybederken, sadece 2 beraberlik alabilmişlerdi. Ve G.Saray tam 420 gün sonra 1-0 geriye düştüğü bir maçı çevirip, 3 puan almayı başardı.



KAZANMAYI HATIRLADI



Ligin 27'nci haftasında Erzurumspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra oynadığı 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve bu seride 5 puan toplayabilen Galatasaray dün gece Göztepe karşısında bu seriye de son verdi ve önemli eksiklerine rağmen kazanmayı başardı.



