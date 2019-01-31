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Galatasaray, Maicon'un sözleşmesini askıya aldı

Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı. Ç

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Maicon'un sözleşmesini askıya aldı
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31 Ocak 2019 23:22
Galatasaray'da Christian Luyindama transferinin ardından yabancı sayısı 15'e ulaştı ve sarı-kırmızılılarda Brezilyalı stoper Maicon'un sözleşmesi askıya alındı. Çin'de transfer dönemi 28 Şubat, Japonya'da 29 Marta, Brezilya'da ise 3 Nisan'da kapanacak

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Maicon, instagram üzerinden bugün kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı. Maicon, "Hep beraber, teşekkürler Tanrım" diyerek Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı.

GALATASARAY'IN YABANCILARI

-Badou Ndiaye
-Mitroglou
-Onyekuru
-Diagne
-Fernando
-Feghouli
-Muslera
-Maicon
-Belhanda
-Nagatomo
-Linnes
-Mariano
-Marcao
-Donk
-Luyindama

 

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