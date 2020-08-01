Galatasaray, Maicon'un ayrılığını açıkladı

Suudi Arabistan Ligi takımının Galatasaray'dan bonservisini aldığı savunma oyuncusu Maicon, sarı - kırmızılı takım için bir veda mesajı yayınladı. Galatasaray da Maicon Pereira Roque'nin, Al-Nassr Saudi Kulübü'ne transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.



GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA



Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı. "Maicon'un Al Nassr'a transferinde 1.430.000 Euro bedeli karşılığında anlaşmaya varılmıştır."



Sarı-kırmızılıların açıklamasında "2018-2019 sezonu ara transfer döneminde Al-Nassr Saudi'ye kiralanan ve kariyerine bu kulüpte devam edecek olan Maicon Pereira Roque'ye Galatasarayımıza verdiği katkılardan ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



"KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE SAKLAYACAĞIM"



İnstagram'dan Galatasaray'da geçirdiği anları bir araya getiren Brezilyalı futbolcu, paylaşımında, "Sarı-kırmızıyı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia, Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı. Sizleri çok seviyorum..."



31 yaşındaki Maicon, Galatasaray'da forma giydiği 57 maçta 6 gol - 1 asistlik bir performansa imza attı.



