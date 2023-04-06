Galatasaray maçından depremzedelere 12 milyon

Depremzedeler yararına oynanan Karabağ-Galatasaray maçında 12 milyon lira gelir elde edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray maçından depremzedelere 12 milyon
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Nisan 2023 00:53
Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü, Türkiye'deki depremzedeler yararına Galatasaray'la yaptıkları karşılaşmadan 12 milyon 336 bin Türk lirası gelir elde edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta Bakü'de oynanan karşılaşmadan 1 milyon 90 bin 455 manat (12 milyon 336 bin Türk lirası) toplandığı bildirildi.

Açıklamada, karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları ve Türkiye'den verilen reklam gelirlerinin Galatasaray tarafından, açılan yardım hesabına yatırılacağı kaydedildi.

Bilet satışı, reklam ve Azerbaycan'daki yayın haklarından elde edilen gelirin ise kısa zamanda Türkiye'deki uygun hesaba yatırılacağı aktarıldı.

Açıklamada, destek olan şirketlere ve maçı izleyen 62 binden fazla futbolsevere teşekkür edildi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery