Galatasaray maçından depremzedelere 12 milyon

Azerbaycan'ın Karabağ Futbol Kulübü, Türkiye'deki depremzedeler yararına Galatasaray'la yaptıkları karşılaşmadan 12 milyon 336 bin Türk lirası gelir elde edildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 26 Mart'ta Bakü'de oynanan karşılaşmadan 1 milyon 90 bin 455 manat (12 milyon 336 bin Türk lirası) toplandığı bildirildi.



Açıklamada, karşılaşmanın Türkiye'deki yayın hakları ve Türkiye'den verilen reklam gelirlerinin Galatasaray tarafından, açılan yardım hesabına yatırılacağı kaydedildi.



Bilet satışı, reklam ve Azerbaycan'daki yayın haklarından elde edilen gelirin ise kısa zamanda Türkiye'deki uygun hesaba yatırılacağı aktarıldı.



Açıklamada, destek olan şirketlere ve maçı izleyen 62 binden fazla futbolsevere teşekkür edildi.



Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.





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