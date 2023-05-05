Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!

Başakşehir, Patryk Szysz'in ön çapraz bağında menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiğini duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku!
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05 Mayıs 2023 16:59
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e Galatasaray maçı öncesi kötü haber geldi.

Başakşehir, Patryk Szysz'in ön çapraz bağında menisküs yaralanması ve diz kapağı bağında esneme tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "4 Mayıs Perşembe günü MKE Ankaragücü ile oynadığımız Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamayan futbolcumuz Patryk Szysz'in yapılan tetkikler sonucunda ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması, diz kapağı bağında da esneme tespit edilmiş olup tedavisi planlanmıştır.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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