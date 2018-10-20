Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, evinde Werder Bremen'i konuk etti. Veltins Arena'da oynanan mücadelede kazanan, 2-0'lık skorla Werder Bremen oldu.
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri, 43. ve 66. dakikalarda Eggestein kaydetti.
Bu sonucun ardından Werder Bremen son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı ve 17 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise üst üste 2 galibiyetini ardından mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 9. haftasında Werder Bremen evinde Leverkusen'i konuk edecekken, Schalke 04 deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak.
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Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri, 43. ve 66. dakikalarda Eggestein kaydetti.
Bu sonucun ardından Werder Bremen son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı ve 17 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise üst üste 2 galibiyetini ardından mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.
Bundesliga'nın 9. haftasında Werder Bremen evinde Leverkusen'i konuk edecekken, Schalke 04 deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın