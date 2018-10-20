Almanya'nın 8. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, evinde'i konuk etti. Veltins Arena'da oynanan mücadelede kazanan, 2-0'lık skorla Werder Bremen oldu.Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri, 43. ve 66. dakikalarda Eggestein kaydetti.Bu sonucun ardından Werder Bremen son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı ve 17 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise üst üste 2 galibiyetini ardından mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.Bundesliga'nın 9. haftasında Werder Bremen evinde Leverkusen'i konuk edecekken, Schalke 04 deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak.