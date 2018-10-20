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Galatasaray maçı öncesi ligde yıkıldılar!

Galatasaray'ın hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Schalke, Bundesliga'da evinde Werder Bremen'e 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray maçı öncesi ligde yıkıldılar!
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20 Ekim 2018 21:23
Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, evinde Werder Bremen'i konuk etti. Veltins Arena'da oynanan mücadelede kazanan, 2-0'lık skorla Werder Bremen oldu.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri, 43. ve 66. dakikalarda Eggestein kaydetti.

Bu sonucun ardından Werder Bremen son 5 maçındaki 4. galibiyetini aldı ve 17 puanla ligde 2. sıraya yerleşti. Schalke 04 ise üst üste 2 galibiyetini ardından mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 9. haftasında Werder Bremen evinde Leverkusen'i konuk edecekken, Schalke 04 deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak.

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