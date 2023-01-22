Galatasaray maçı öncesi Giresun'a kötü haber!

Giresunspor'da, Perez ve Campuzano Kolombiya Milli Takımı kampına katıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray maçı öncesi Giresun'a kötü haber!
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22 Ocak 2023 17:12
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Alexis Perez ve Jorman Campuzano'nun Kolombiya Milli Takımı kampına katıldıkları bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, her iki oyuncunun Kolombiya'nın 28 Ocak Cumartesi günü ABD ile oynanacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, Perez ve Campuzano'nun, ligin 20. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması sonrası ülkelerine gittikleri ve kampa katıldıkları ifade edilerek, oyunculara başarılar dilendi.

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