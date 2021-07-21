Galatasaray maçı hangi kanalda? GS PSV Eindhoven maçı şifresiz mi yayınlanacak?

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PSV - Galatasaray maçı canlı yayın şifresiz mi? Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman şifreli mi? aramaları yapılıyor. Yapılan açıklamada maçın şifreli kanalda mı yoksa herkese açık şekilde mi yayınlanacağı belli oldu.PSV - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu. Maçtan önce yapılan açıklamada TV8 kanalında yayınlanacak maç saat 22:00'de yayınlanıyor.Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.PSV cephesinde ise EURO 2020'ye katılan isimlerden Donyell Malen ve Denzel Dumfries izinleri devam ettiği için bu karşılaşmada yer alamayacak.Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Van Ginkel, Sangare; Madueke, Gotze, Vertessen; ZahaviMuslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Mostafa MohamedUEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 289. kez sahne alacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 288 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 112 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 383 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 431 gole engel olamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü.