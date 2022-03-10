Galatasaray, Macaristan'dan avantajla dönüyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda KSC Szekszard'ı 88-60 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Macaristan'dan avantajla dönüyor
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10 Mart 2022 22:46
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Macaristan'ın KSC Szekszard takımını deplasmanda 88-60 yendi.

Szekszard Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 23-17 önde geçen Galatasaray, soyunma odasına 18 sayı farkla (45-27) üstün gitti.

İkinci yarıda etkili oyununu sürdüren ve üçüncü çeyreği 71-46 önde tamamlayan Galatasaray, karşılaşmayı 88-60 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Mart Çarşamba günü İstanbul'da Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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