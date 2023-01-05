Galatasaray, Macaristan'da farklı zaferle döndü

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında UNI Györ'ü 78-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Macaristan'da farklı zaferle döndü
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05 Ocak 2023 00:39
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Macaristan ekibi UNI Györ'ü 78-61 mağlup etti.

Györ Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu UNI Györ 20-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Galatasaray Çağdaş Faktoring, soyunma odasına 39-37 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan sarı-kırmızılı takım, üçüncü periyodunu 60-52 önde geçtiği karşılaşmadan 78-61 galip ayrıldı.

Rövanş müsabakası, 11 Ocak Çarşamba günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak. Play-off turunu kazanan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna yükselecek.

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